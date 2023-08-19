Ворожий удар по Чернігову забрав життя уже 7 людей, 90 поранених - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по центру Чернігова збільшилася до семи - виявили тіло ще однієї загиблої. При цьому 90 людей поранено - з них 12 дітей і 10 поліцейських. Про це повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
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"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - зазначив Клименко у Telegram.
Деталі
Зі слів міністра, на даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.
На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.