Вражеский удар по Чернигову унес жизни уже 7 человек, 90 раненых - МВД

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"В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Неопознанная женщина. Количество погибших возросло до 7. За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", - отметил Клименко в Telegram.

Детали

По словам министра, на крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

На месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.