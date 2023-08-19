Вражеский удар по Чернигову унес жизни уже 7 человек, 90 раненых - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара российских войск по центру Чернигова увеличилось до семи - обнаружили тело еще одной погибшей. При этом 90 человек ранены - из них 12 детей и 10 полицейских. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
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"В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Неопознанная женщина. Количество погибших возросло до 7. За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", - отметил Клименко в Telegram.
Детали
По словам министра, на крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.
На месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.
Напомним
19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.