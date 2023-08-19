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Разрешение на проведение выставки дронов в Чернигове, который сегодня атаковала армия рф, предоставила ВГА - организатор

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Проведение выставки дронов в Чернигове, во время которой город подвергся ракетному удару армии рф, под названием "Лютые птички" было заранее согласовано с военно-гражданской администрацией. Об этом сообщила организатор выставки Мария Берлинская в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями (ВГА), место было предоставлено местными властями. Всех участников на входе проверяла полиция, дежурили медики”, - написала Берлинская.

Детали

Анонс, что будет мероприятие был в открытом доступе. Также отметила, что конкретное место проведения мероприятия сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия.
Также по ее словам, как только объявили воздушную тревогу мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости уйти в укрытие.

“К сожалению часть людей все равно пошли на улицу. Все кто ушли в укрытие целы”, - отметила организатор выставки.

Все данные участников организаторы предоставили соответствующим органам, уточнила Берлинская.

“Сейчас работаем с СБУ предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования”, - сказала она.

Дополнение

Ранее Черниговский городской совет заявил, что проведение выставки, которая происходила сегодня, 19 августа, с Черниговским городским советом не согласовывалось. Никаких разрешений не предоставлялось.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унёс жизни уже семи человек, среди погибших - 6-летний ребёнок.

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