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19:26 • 20872 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 69078 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102001 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 102767 просмотра

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13 марта, 13:25 • 93122 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86257 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108414 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130754 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Чернигову увеличилось до 117 человек

Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Чернигову увеличилось до 117 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. По последним данным 117 человек пострадали из-за ракетного удара России по Чернигову в субботу, 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, пишет УНН.

Цитата

“По состоянию на 15.25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадало 117 человек, из них 7 погибло”, - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что ракетный удар российских войск по центру Чернигова унес жизни уже семи человек, среди погибших - 6-летний ребенок.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

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