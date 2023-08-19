Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Чернигову увеличилось до 117 человек

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“По состоянию на 15.25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадало 117 человек, из них 7 погибло”, - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что ракетный удар российских войск по центру Чернигова унес жизни уже семи человек, среди погибших - 6-летний ребенок.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.