Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Чернигову увеличилось до 117 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По последним данным 117 человек пострадали из-за ракетного удара России по Чернигову в субботу, 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, пишет УНН.
Цитата
“По состоянию на 15.25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадало 117 человек, из них 7 погибло”, - говорится в сообщении в Telegram.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что ракетный удар российских войск по центру Чернигова унес жизни уже семи человек, среди погибших - 6-летний ребенок.
Напомним
19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.