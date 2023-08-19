В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию: из-за вражеской атаки погибли семь человек, еще 136 пострадали - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию на месте атаки армии рф в субботу, 19 августа. В результате вражеского удара погибли семь человек, еще 136 пострадали. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
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“Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции”, - написал он в Telegram.
Напомним
19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.
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