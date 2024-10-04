Понад 80% ідентифікованих компонентів у ворожій зброї надійшли до рф від компаній зі штаб-квартирами у США та Європі - Bloomberg

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продовжують виявляти у зброї, якою ворог атакує Україну, різноманітні комплектуючі, до виробництва яких причетні західні компанії. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Як зазначає видання, посилаючись на базу даних іноземних компонентів у зброї агресора, яку веде ГУР, загалом 86% комплектуючих надійшло від компаній зі штаб-квартирами у США та Європі. Зокрема, найбільше західних компонентів виробила компанія Analog Devices Inc. зі штату Массачусетс - 21%. На другому місці за цим показником Texas Instruments Inc. - близько 14% виявлених компонентів.

Яскравим прикладом наявності західних компонентів у російській зброї Bloomberg наводить уламки ракети "Іскандер", якою був нанесений удар по центру Чернігова в серпні 2023 року.

У модулі навігаційної системи, який був знайдений на місці удару, фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ідентифікували компоненти, вироблені чотирма західними компаніями.

Так, виробником чіпів на одній з плат модуля є американська компанія Silicon Laboratories Inc. Цифри на компонентах вказують, що вони були вироблені у січні-березні 2022 року. При цьому, Bloomberg уточнює, що чіпи, ймовірно, потрапили до рф, вже після повномасштабного вторгнення та запровадження санкцій.

Інші навігаційні комплектуючі були виготовлені американським виробником мікросхем Analog Devices, німецькою компанією Infineon Technologies, та американською компанією з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc.

Нагадаємо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін показав депутатам Бундестагу комплектуючі німецького виробництва, які росія використовує у своїй зброї.