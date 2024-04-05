Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины

Более 700 миллионов долларов выделили международные партнеры на проекты в гуманитарном разминировании Украины на 2022-2027 годы, сообщили в Минэкономики 4 апреля, пишет УНН.

Детали

"Международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов США в эквиваленте. Среди ключевых доноров США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие", - отметили в министерстве.

Как сообщается, правительство будет усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом. "Такая координация будет осуществляться как через начатую в 2023 году секторальную рабочую группу, объединяющую всех доноров Украины в этой сфере, так и через восстановленный в марте 2024 года кластер по противоминной деятельности, который является платформой для программной координации соответствующих субъектов", - указали в Минэкономики.

Дополнение

По данным Минэкономики, с начала широкомасштабного вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибло 296 гражданских, еще 665 получили ранения.

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