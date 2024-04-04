ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

В Украине с начала широкомасштабного вторжения рф от мин погибли или были ранены 124 ребенка. Больше всего - в Донецкой и Харьковской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Детали

Как отмечается, сегодня Украина - одна из самых заминированных стран мира. За два года с начала полномасштабной войны рф ситуация только ухудшилась.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что мины и другие взрывоопасные остатки войны вызвали 124 жертвы среди детей в период с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Как отмечается, Донецкая и Харьковская области опережают другие области Украины по количеству детей, пострадавших от мин.

В Донецкой области от мин погибли или были ранены 30, а в Харьковской области - 25.

Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле