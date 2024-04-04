Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле

Сегодня, четвертого апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, которая связана с разминированием, пишет УНН.

К сожалению, с начала полномасштабного российского вторжения это событие стало более чем актуальным для Украины.

По оценкам представителей власти и экспертов, на данный момент в Украине потенциально заминированными остаются более 155 тысяч квадратных километров территории. На полное разминирование Украины понадобится до 70-ти лет, около 37 миллиардов долларов и более десяти тысяч саперов.

С начала войны саперные подразделения уничтожили более 750 тысяч различных взрывоопасных предметов.

К сожалению, с 24 февраля 2022 года, подорвавшись на минах и других взрывоопасных предметах погибло 277 украинцев, из них - 14 детей. Получили травмы 610 человек, из них - 74 ребенка.

Саперы и спасатели регулярно напоминают основные правила минной безопасности.

Категорически запрещается:

- Касаться найденного предмета, передвигать его или производить с ним любые другие действия, особенно пытаться разобрать или обезвредить его;

- Проводить любые работы возле найденного предмета, особенно те, которые могут вызвать даже незначительное колебание грунта;

- Курить, пользоваться зажигалками, а также другими источниками открытого огня и предметами, которые могут его образовывать;

- Пользоваться радиоэлектронными устройствами (мобильными телефонами, пультами дистанционного управления, сигнализацией автомобилей и т.д.);

- Заливать предмет жидкостями, засыпать грунтом, пытаться чем-то накрыть или осуществлять другие воздействия на него: звуковые, световые, тепловые, механические и др;

- Допускать скопление людей непосредственно рядом с найденным предметом.

Что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов:

- Остановитесь, ничего не трогайте. Сохраняйте спокойствие, избегайте паники. Запомните место обнаружения предмета;

- Предупредите об обнаруженном предмете лиц, которые рядом;

- Если вы или люди вокруг выполняют какие-то работы - немедленно прекратите их;

- Отойдите сами и отведите людей рядом как можно дальше (не менее 100 м) от найденного предмета. При этом отходить необходимо тем же маршрутом (желательно след в след), которым вы пришли. Если отходит группа людей, то двигаться необходимо колонной по одному и так же, след в след;

- Сообщите об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы и специальные службы по телефонам 101 со 102 (сообщение необходимо делать без спешки, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения взрывоопасного предмета);

- По возможности до прибытия правоохранительных органов или специальных служб принимайте меры по недопущению к опасной зоне посторонних людей. Немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы или специальные службы.