Более 2,5 тыс. оккупантов получили земельные участки в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Более 2,5 тысяч российских военных, которые воевали против Украины, получили земельные участки в оккупированном Крыму. В 2024 году в список добавили бойцов ЧВК и контрактников без крымской регистрации.
Более 2,5 тыс. российских оккупантов, которые воевали против Украины, получили земельные участки во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Детали
Как заявил глава российского парламента Крыма владимир константинов, более 2,5 тыс. российских военных, участвовавших в войне против Украины, получили земельные участки в оккупированном Крыму.
Отмечается, что в прошлом году земельные участки получили 1,6 тыс. российских оккупантов. Также в 2024 году перечень российских военных, которые могут получить участки, расширили. В него включили участников частных военных компаний и лиц, заключивших контракт в Крыму независимо от наличия постоянной регистрации.
Напомним
В Симферополе во временно оккупированном Крыму на автобусных остановках размещают ориентировки на российских военных, которые сбежали из воинских частей.