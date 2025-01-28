У Сімферополі на автобусних зупинках розміщують орієнтування на втеклих із частин військових рф

У Сімферополі в тимчасово окупованому Криму на автобусних зупинках розміщують орієнтування на російських військових, які втекли з військових частин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що одне з таких орієнтувань було помічено на зупинці громадського транспорту біля оптового ринку "Привоз". У ньому вказані дані чоловіка, якого розшукують (в оголошенні написано з граматичною помилкою "розшукується") за самовільне залишення військової частини.

Судячи з віку 50-річного розшукуваного, він проходив військову службу в армії рф за контрактом або ж його призвали примусово за оголошеною президентом росії у вересні 2022 року частковою мобілізацією.

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