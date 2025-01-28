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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Симферополе на автобусных остановках размещают ориентировки на сбежавших из частей военных рф

В Симферополе на автобусных остановках размещают ориентировки на сбежавших из частей военных рф

Киев  •  УНН

 • 4860 просмотра

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На автобусных остановках Симферополя появились ориентировки на военнослужащего, сбежавшего из части. Разыскивается 50-летний контрактник или мобилизованный.

В Симферополе во временно оккупированном Крыму на автобусных остановках размещают ориентировки на сбежавших из воинских частей российских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что одна из таких ориентировок была замечена на остановке общественного транспорта возле оптового рынка "Привоз". В ней указаны данные мужчины, который разыскивается (в объявления написано с грамматической ошибкой "розыскивается") за самовольное оставление воинской части.

Судя по возрасту 50-летнего разыскиваемого, он проходил воинскую службу в армии рф по контракту или же был призван принудительно по объявленной президентом россии в сентябре 2022 года частичной мобилизации.

Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"15.01.2025, 00:46 • 29742 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
simferopolСимферополь
krymКрым

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