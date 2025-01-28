В Симферополе на автобусных остановках размещают ориентировки на сбежавших из частей военных рф
Киев • УНН
На автобусных остановках Симферополя появились ориентировки на военнослужащего, сбежавшего из части. Разыскивается 50-летний контрактник или мобилизованный.
В Симферополе во временно оккупированном Крыму на автобусных остановках размещают ориентировки на сбежавших из воинских частей российских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.
Сообщается, что одна из таких ориентировок была замечена на остановке общественного транспорта возле оптового рынка "Привоз". В ней указаны данные мужчины, который разыскивается (в объявления написано с грамматической ошибкой "розыскивается") за самовольное оставление воинской части.
Судя по возрасту 50-летнего разыскиваемого, он проходил воинскую службу в армии рф по контракту или же был призван принудительно по объявленной президентом россии в сентябре 2022 года частичной мобилизации.
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