Понад 2,5 тис. окупантів отримали земельні ділянки в окупованому Криму

Понад 2,5 тис. російських окупантів, які воювали проти України, отримали земельні ділянки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

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Як заявив глава російського парламенту Криму володимир константинов, понад 2,5 тис. російських військових, які брали участь у війні проти України, отримали земельні ділянки в окупованому Криму.

Зазначається, що минулого року земельні ділянки отримали 1,6 тис. російських окупантів. Також у 2024 році перелік російських військових, які можуть отримати дільниці, розширили. До нього включили учасників приватних військових компаній та осіб, які уклали контракт у Криму незалежно від наявності постійної реєстрації.

Нагадаємо

У Сімферополі в тимчасово окупованому Криму на автобусних зупинках розміщують орієнтування на російських військових, які втекли з військових частин.