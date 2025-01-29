Понад 2,5 тис. окупантів отримали земельні ділянки в окупованому Криму
Київ • УНН
Понад 2,5 тисяч російських військових, які воювали проти України, отримали земельні ділянки в окупованому Криму. У 2024 році до списку додали бійців ПВК та контрактників без кримської реєстрації.
Понад 2,5 тис. російських окупантів, які воювали проти України, отримали земельні ділянки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
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Як заявив глава російського парламенту Криму володимир константинов, понад 2,5 тис. російських військових, які брали участь у війні проти України, отримали земельні ділянки в окупованому Криму.
Зазначається, що минулого року земельні ділянки отримали 1,6 тис. російських окупантів. Також у 2024 році перелік російських військових, які можуть отримати дільниці, розширили. До нього включили учасників приватних військових компаній та осіб, які уклали контракт у Криму незалежно від наявності постійної реєстрації.
Нагадаємо
У Сімферополі в тимчасово окупованому Криму на автобусних зупинках розміщують орієнтування на російських військових, які втекли з військових частин.