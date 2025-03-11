Более 240 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно атакуют

В целом, с начала этого дня на фронте зафиксировано 244 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых действия противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 68 управляемых авиационных бомб. Кроме того, привлекли для поражения более 700 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении противник с начала дня шесть раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Вовчанск, от вражеской авиации пострадали Козача Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеревки, Богуславки и Загризового, где украинские защитники остановили 13 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Чернещина, Грековка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск возле населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников возле Майского, Часового Яра и Ступочек. Силы обороны отбили 14 атак захватчиков.

Тридцать два раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении, с начала этого дня, противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Промень, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Звировое, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексиевка, Шевченко, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 54 штурмовых действия противника, еще девять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационных ударов подверглись Нова Полтавка, Покровск, Гродивка, Звировое и Леонтовичи.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было уничтожено 154 оккупантов, из них 120 — безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, три единицы автомобильной техники, пушку, миномет, семь разведывательных БПЛА и один вражеский ретранслятор; также повредили пушку и автомобиль противника.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Привильного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются. Неконтролируемыми авиационными ракетами враг ударил по населенным пунктам Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степовое, Пятихатки, Щербаки, Камянское и Лобковое. В настоящее время незавершенными остаются два боестолкновения. От вражеской авиации пострадал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. Авиационных ударов враг нанес по районам населенных пунктов Бургунка, Виривка, Матросовка и Корсунка.

На Курском направлении с начала дня произошло 33 боестолкновения, также захватническая армия нанесла 13 авиаударов, сбросив 15 КАБ, и осуществила 240 обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

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