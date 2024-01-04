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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 220 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - ГУР

Более 220 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - ГУР

Киев • УНН

 • 21956 просмотра

Более 220 российских солдат воспользовались горячей линией "Хочу жить", чтобы сдаться в плен Украине, всего служба получила более 26 000 звонков.

По состоянию на декабрь более 220 российских солдат сдались в плен через горячую линию "Хочу жить", сообщил пресс-секретарь департамента ГУР по делам военнопленных Виталий Матвиенко изданию  Financial Times, пишет УНН

Детали 

Горячую линию "Хочу жить" открыли в сентябре 2022 года, всего за три дня до частичной мобилизации, объявленной президентом россии владимиром путиным. В дополнение к примерно 190 000 военнослужащих, участвовавших в полномасштабном вторжении в феврале того же года, москва мобилизовала около 300 000 резервистов. После чего, как отмечается, горячая линия начала разрываться от звонков желающих сдаться в плен. 

Многие российские мужчины не хотели идти на войну, сказал Матвиенко, ссылаясь на разговоры между недавно мобилизованными российскими мужчинами и 10 операторами его горячей линии. Менее чем через месяц после запуска линии  состоялась первая успешная сдача в плен. С тех пор каждую неделю около трех российских солдат сдаются в плен и попадают в украинский плен как военнопленные.

Сейчас, по словам Матвиенко, на горячую линию поступило более 26 000 звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram. Веб-сайт "Хочу жить" посетили более 48 миллионов раз, в том числе 46 миллионов раз с территории России.

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Перед освобождением россиянам дают визитки "Хочу жить", чтобы они раздавали их мужчинам в россии, которые могут быть мобилизованы, на случай, если они захотят сбежать, когда прибудут в Украину. 

На горячей линии "Хочу жить" 24 часа в сутки, семь дней в неделю  в секретном месте в Киеве работают 10 операторов. Команда состоит из военных психологов и аналитиков, которых, по словам Матвиенко, специально обучили общаться с российскими солдатами.

Солдатам, которые опасаются, что их жизни будет угрожать опасность в случае возвращения в Россию, ГУР предлагает возможность подать заявление о предоставлении убежища в Украине.

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Дополнение

Украинские военные чиновники и боевые командиры говорят, что одной из причин, почему российские военные часто оставляют свои позиции и сдаются, является плохое обращение с ними со стороны их командиров. Сообщения российских военных блогеров в Telegram свидетельствуют о том, что жестокая тактика "человеческой волны", которую применяют российские войска в Украине, также негативно влияет на боевой дух. "

Российская армия - это, по сути, советская армия. Как известно, в советской армии цена жизни солдата равнялась нулю", - сказал Матвиенко.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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