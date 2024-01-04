Понад 220 російських військових здалися в полон, подзвонивши на гарячу лінію - ГУР

Станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію "Хочу жить", повідомив прессекретар департаменту ГУР у справах військовополонених Віталій Матвієнко виданню Financial Times, пише УНН.

Деталі

Гарячу лінію "Хочу жить" відкрили у вересні 2022 року, всього за три дні до часткової мобілізації, оголошеної президентом росії володимиром путіним. На додаток до приблизно 190 000 військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в лютому того ж року, москва мобілізувала близько 300 000 резервістів. Після чого, як зазначається, гаряча лінія почала розриватися від дзвінків бажаючих здатися в полон.

Багато російських чоловіків не хотіли йти на війну, сказав Матвієнко, посилаючись на розмови між нещодавно мобілізованими російськими чоловіками і 10 операторами його гарячої лінії. Менш ніж через місяць після запуску лінії відбулась перша успішна здача в полон. Відтоді щотижня близько трьох російських солдатів здаються в полон і потрапляють до українського полону як військовополонені.

Наразі, за словами Матвієнко, на гарячу лінію надійшло понад 26 000 дзвінків телефоном та через чат-бот у месенджері Telegram. Веб-сайт "Хочу жить" відвідали понад 48 мільйонів разів, у тому числі 46 мільйонів разів з території росії.

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Перед звільненням росіянам дають візитівки "Хочу жить", щоб вони роздавали їх чоловікам у росії, які можуть бути мобілізовані, на випадок, якщо вони захочуть втекти, коли прибудуть в Україну.

На гарячій лінії "Хочу жить" 24 години на добу, сім днів на тиждень у секретному місці в Києві працюють 10 операторів. Команда складається з військових психологів та аналітиків, яких, за словами Матвієнка, спеціально навчили спілкуватися з російськими солдатами.

Солдатам, які побоюються, що їхньому життю загрожуватиме небезпека у разі повернення до росії, ГУР пропонує можливість подати заяву про надання притулку в Україні.

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Доповнення

Українські військові посадовці та бойові командири кажуть, що однією з причин, чому російські військові часто залишають свої позиції і здаються, є погане поводження з ними з боку їхніх командирів. Повідомлення російських військових блогерів у Telegram свідчать про те, що жорстока тактика "людської хвилі", яку застосовують російські війська в Україні, також негативно впливає на бойовий дух. "

Російська армія - це, по суті, радянська армія. Як відомо, в радянській армії ціна життя солдата дорівнювала нулю", - сказав Матвієнко.

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