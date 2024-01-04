Понад 220 російських військових здалися в полон, подзвонивши на гарячу лінію - ГУР

ukenru
29 березня, 17:57 • 162572 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 203079 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 182694 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 219985 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 192093 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 160858 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 163616 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152287 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 438380 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173508 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 110873 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 114859 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 114586 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 75853 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 106195 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 290449 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 438349 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 485491 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 489902 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 395875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 75853 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 203079 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 146568 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 139713 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 112682 перегляди
Актуальне
Понад 220 російських військових здалися в полон, подзвонивши на гарячу лінію - ГУР

Понад 220 російських військових здалися в полон, подзвонивши на гарячу лінію - ГУР

Київ • УНН

 • 21957 перегляди

Понад 220 російських солдатів скористалися гарячою лінією "Хочу жить", щоб здатися в полон Україні, загалом служба отримала понад 26 000 дзвінків.

Станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію "Хочу жить", повідомив прессекретар департаменту ГУР у справах військовополонених Віталій Матвієнко виданню  Financial Times, пише УНН

Деталі 

Гарячу лінію "Хочу жить" відкрили у вересні 2022 року, всього за три дні до часткової мобілізації, оголошеної президентом росії володимиром путіним. На додаток до приблизно 190 000 військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в лютому того ж року, москва мобілізувала близько 300 000 резервістів. Після чого, як зазначається, гаряча лінія почала розриватися від дзвінків бажаючих здатися в полон. 

Багато російських чоловіків не хотіли йти на війну, сказав Матвієнко, посилаючись на розмови між нещодавно мобілізованими російськими чоловіками і 10 операторами його гарячої лінії. Менш ніж через місяць після запуску лінії  відбулась перша успішна здача в полон. Відтоді щотижня близько трьох російських солдатів здаються в полон і потрапляють до українського полону як військовополонені.

Наразі, за словами Матвієнко, на гарячу лінію надійшло понад 26 000 дзвінків телефоном та через чат-бот у месенджері Telegram. Веб-сайт "Хочу жить" відвідали понад 48 мільйонів разів, у тому числі 46 мільйонів разів з території росії.

Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних - Зеленський03.01.24, 18:11 • 34034 перегляди

Перед звільненням росіянам дають візитівки "Хочу жить", щоб вони роздавали їх чоловікам у росії, які можуть бути мобілізовані, на випадок, якщо вони захочуть втекти, коли прибудуть в Україну. 

На гарячій лінії "Хочу жить" 24 години на добу, сім днів на тиждень  у секретному місці в Києві працюють 10 операторів. Команда складається з військових психологів та аналітиків, яких, за словами Матвієнка, спеціально навчили спілкуватися з російськими солдатами.

Солдатам, які побоюються, що їхньому життю загрожуватиме небезпека у разі повернення до росії, ГУР пропонує можливість подати заяву про надання притулку в Україні.

Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими - Лубінець04.01.24, 10:00 • 28645 переглядiв

Доповнення

Українські військові посадовці та бойові командири кажуть, що однією з причин, чому російські військові часто залишають свої позиції і здаються, є погане поводження з ними з боку їхніх командирів. Повідомлення російських військових блогерів у Telegram свідчать про те, що жорстока тактика "людської хвилі", яку застосовують російські війська в Україні, також негативно впливає на бойовий дух. "

Російська армія - це, по суті, радянська армія. Як відомо, в радянській армії ціна життя солдата дорівнювала нулю", - сказав Матвієнко.

Росія не випадково обрала час обміну полоненими - ISW04.01.24, 07:26 • 137140 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25