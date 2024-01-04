Росія не випадково обрала час обміну полоненими - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що час для проведення обміном полонених росіяни обрали не випадково. Про це йдеться у черговому зведенні Інституту, пише УНН.

Учорашній обмін полоненими між рф і Україною став найбільшим з моменту початку повномасштабної війни і першим у 2024 році.

Українські офіційні особи заявили, що з російського полону повернулися 230 військовослужбовців. Російська ж сторона заявила, що їм передали 248 військових.

На думку ISW, росія не випадково виявила готовність до обміну саме зараз. За останні кілька тижнів сталося кілька інцидентів, коли російські війська поводилися з українськими полоненими з порушенням Женевської конвенції.

Можливо, пише ISW, російське керівництво вирішило провести такий великий обмін, щоб підірвати довіру до повідомлень про жорстоке поводження з українськими військовополоненими і представити росію як зацікавлену в тому, щоб діяти в рамках міжнародного права.

За оцінками ISW, високопоставлені російські чиновники зацікавлені в тому, щоб росія виглядала так, ніби дотримується гуманітарних та інших правових норм, і час проведення цього обміну може бути частиною ширших інформаційних зусиль.