Россия не случайно выбрала время обмена пленными – ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что время для проведения обменом пленных россией было выбрано не случайно. Об этом говорится в очередной сводке Института, пишет УНН.

Вчерашний обмен пленными между рф и Украиной стал крупнейшим с момента начала полномасштабной войны и первым в 2024 году.

Украинские официальные лица заявили, что из российского плена вернулись 230 военнослужащих. Российская же сторона заявила, что им передали 248 военных.

По мнению ISW, россия не случайно проявила готовность к обмену именно сейчас. За последние несколько недель произошло несколько инцидентов, когда российские войска обращались с украинскими пленными с нарушением Женевской конвенции.

Возможно, пишет ISW, российское руководство решило провести такой крупный обмен, чтобы подорвать доверие к сообщениям о жестоком обращении с украинскими военнопленными и представить россию как заинтересованную в том, чтобы действовать в рамках международного права.

По оценкам ISW, высокопоставленные российские чиновники заинтересованы в том, чтобы россия выглядела так, будто придерживается гуманитарных и других правовых норм, и время проведения этого обмена может быть частью более широких информационных усилий.