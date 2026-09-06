Более 200 боестолкновений за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления
Киев • УНН
5 сентября на фронте произошло 209 боестолкновений. Россия нанесла 55 авиаударов, применила 187 КАБов и 5403 дрона-камикадзе.
В течение суток 5 сентября на фронте произошло 209 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
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Отмечается, что агрессор нанес 55 авиационных ударов с применением 187 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5403 дрона-камикадзе и осуществил 1702 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес один авиаудар с применением трех КАБ, провел пять штурмовых действий, осуществил 18 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО.
На Южно-Слободожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Прилепка, Лиман, Избицкое, Захаровка, Купино, Малая Волчья, Водяное и Хатнее.
На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции, шесть раз проводя штурмовые действия в направлении Радьковки, Купянска-Узлового, Ковшаровки, Боровской Андреевки.
Семь попыток захватчиков продвинуться вперед отбили на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка и Лиман.
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На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Озерное.
На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в направлении Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 14 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Кондратовки, Павловки, Торецкого, Софиевки и Новоселовки.
Тридцать восемь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Новый Донбасс, Доброполье, Водяное, Шевченко, Черниговка, Матяшево, Сергеевка, Васильковка, Удачное и Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 43 оккупанта, 8 — ранены; уничтожены три единицы автомобильной техники, два орудия, два специальных средства и 23 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре орудия, две единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и 57 укрытий личного состава противника. Уничтожен или подавлен 331 беспилотный летательный аппарат различных типов
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Верхняя Терса и Горькое.
На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе Павлики.
На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.
Напомним
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