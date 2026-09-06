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Более 200 боестолкновений за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления

Киев • УНН

 • 508 просмотра

5 сентября на фронте произошло 209 боестолкновений. Россия нанесла 55 авиаударов, применила 187 КАБов и 5403 дрона-камикадзе.

Более 200 боестолкновений за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления

В течение суток 5 сентября на фронте произошло 209 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что агрессор нанес 55 авиационных ударов с применением 187 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5403 дрона-камикадзе и осуществил 1702 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес один авиаудар с применением трех КАБ, провел пять штурмовых действий, осуществил 18 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слободожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Прилепка, Лиман, Избицкое, Захаровка, Купино, Малая Волчья, Водяное и Хатнее.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции, шесть раз проводя штурмовые действия в направлении Радьковки, Купянска-Узлового, Ковшаровки, Боровской Андреевки.

Семь попыток захватчиков продвинуться вперед отбили на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка и Лиман.

Украине и россии следует прекратить эту бессмысленную войну — Трамп 02.09.26, 21:59 • 9507 просмотров

На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Озерное.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 14 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Кондратовки, Павловки, Торецкого, Софиевки и Новоселовки.

Тридцать восемь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Новый Донбасс, Доброполье, Водяное, Шевченко, Черниговка, Матяшево, Сергеевка, Васильковка, Удачное и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 43 оккупанта, 8 — ранены; уничтожены три единицы автомобильной техники, два орудия, два специальных средства и 23 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре орудия, две единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и 57 укрытий личного состава противника. Уничтожен или подавлен 331 беспилотный летательный аппарат различных типов

— говорится в сводке.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Верхняя Терса и Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе Павлики.

На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками — бригадного генерала Святослава Заеца, а также определил задачи командующему и коллективу.

Нужно прекратить эту безумную российскую войну — Зеленский обсудил с Рютте и Стуббом оборонные потребности Украины04.09.26, 21:12 • 5714 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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