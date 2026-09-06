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Понад 200 боєзіткнень за добу: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 150 перегляди

5 вересня на фронті відбулося 209 боєзіткнень. росія завдала 55 авіаударів, застосувала 187 КАБів і 5403 дрони-камікадзе.

Понад 200 боєзіткнень за добу: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Протягом доби 5 вересня на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що агресор здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5403 дрони-камікадзе та здійснив 1702 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав одного авіаудару із застосуванням трьох КАБ, проводив п’ять штурмових дій, здійснив 18 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, Водяне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Борівської Андріївки.

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоселівка та Лиман.

Україні та росії варто припинити цю безглузду війну - Трамп 02.09.26, 21:59 • 9507 переглядiв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмували в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки та Новоселівки.

Тридцять вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Новий Донбас, Добропілля, Водяне, Шевченко, Чернігівка, Матяшеве, Сергіївка, Васильківка, Удачне та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти, 8 - поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати, два спеціальні засоби та 23 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири гармати, дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 57 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 331 безпілотний літальний апарат різних типів

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Верхня Терса та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед у районі Павліки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відрекомендував особовому складу нового командувача Сухопутних військ - бригадного генерала Святослава Заїця, а також визначив завдання командувачу та колективу.

Потрібно припинити цю божевільну російську війну - Зеленський обговорив з Рютте і Стуббом оборонні потреби України04.09.26, 21:12 • 5702 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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