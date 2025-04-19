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Более 20 роботов впервые пробежал полумарафон в Пекине вместе с людьми

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Пекине 21 робот-гуманоид впервые принял участие в полумарафоне рядом с людьми. Робот-победитель показал время 2:40, человек-победитель — 1:02.

Более 20 роботов впервые пробежал полумарафон в Пекине вместе с людьми

Двадцать один человекоподобный робот присоединился к тысячам бегунов на полумарафоне Ичжуан в Пекине в субботу, впервые эти машины бежали вместе с людьми на дистанции 21 км, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Роботы от китайских производителей, таких как DroidUP и Noetix Robotics, были разных форм и размеров, некоторые были ниже 120 см, другие были высотой 1,8 м. Одна компания хвасталась, что ее робот выглядел почти как человек, с женскими чертами лица и способностью подмигивать и улыбаться.

Некоторые фирмы тестировали своих роботов в течение нескольких недель перед забегом. Пекинские чиновники описали это мероприятие как больше похожее на гоночные соревнования, учитывая необходимость в инженерных и навигационных командах.

"Роботы бегают очень хорошо, очень стабильно... Я чувствую, что наблюдаю эволюцию роботов и ИИ", — сказал зритель Хэ Сишу, работающий в сфере искусственного интеллекта.

Роботов сопровождали люди-тренеры, некоторые из которых должны были физически поддерживать машины во время гонки.

Несколько роботов были в кроссовках, один из них "надел" боксерские перчатки, а другой "носил" красную повязку на голове с надписью "Bound to Win" на китайском языке.

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Победителем стал робот Tiangong Ultra из Пекинского инновационного центра робототехники с результатом 2 часа 40 минут. Победитель гонки среди мужчин показал результат 1 час 2 минуты.

Тан Цзянь, главный технический директор центра робототехники, сказал, что производительность Tiangong Ultra была обусловлена ​​длинными ногами и алгоритмом, позволяющим ему имитировать то, как люди бегут марафон.

"Я не хочу хвастаться, но я думаю, что ни одна другая робототехническая фирма на Западе не смогла сравниться со спортивными достижениями Tiangong", — сказал Тан, добавив, что робот менял батареи всего три раза во время гонки.

Добавим

Некоторые роботы, такие как Tiangong Ultra, завершили гонку, в то время как другие боролись с трудностями с самого начала. Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, прежде чем встать и взлететь. Один врезался в перила, пробежав несколько метров, из-за чего его оператор-человек упал.

Хотя человекоподобные роботы уже появлялись на марафонах в Китае в течение последнего года, это первый раз, когда они бежали вместе с людьми.

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Китай надеется, что инвестиции в передовые отрасли, такие как робототехника, помогут создать новые двигатели экономического роста. Однако некоторые аналитики сомневаются, что участие роботов в марафонах является надежным показателем их промышленного потенциала.

Алан Ферн, профессор компьютерных наук, искусственного интеллекта и робототехники в Университете штата Орегон, заявил, что вопреки заявлениям официальных лиц Пекина о том, что такая гонка требует "прорывов в области искусственного интеллекта", программное обеспечение, позволяющее гуманоидным роботам бегать, было разработано и продемонстрировано более пяти лет назад.

"Китайские компании действительно сосредоточились на демонстрации ходьбы, бега, танцев и других подвигов ловкости. В целом, это интересные демонстрации, но они не демонстрируют многого относительно полезности полезной работы или любого типа базового интеллекта", — сказал Ферн.

Тан, технический директор робототехнического центра, сказал: "В дальнейшем мы сосредоточимся на промышленных применениях гуманоидных роботов, чтобы они могли действительно войти на заводы, в бизнес-сценарии и, наконец, в домашние хозяйства".

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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