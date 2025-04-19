Понад 20 роботів вперше пробігли напівмарафон у Пекіні разом з людьми

Двадцять один людиноподібний робот приєднався до тисяч бігунів на напівмарафоні Ічжуан у Пекіні в суботу, вперше ці машини бігли разом з людьми на дистанції 21 км, передає УНН з посиланням на Reuters.

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Роботи від китайських виробників, таких як DroidUP і Noetix Robotics, були різних форм і розмірів, деякі були нижче 120 см, інші були висотою 1,8 м. Одна компанія хвалилася, що її робот виглядав майже як людина, з жіночими рисами обличчя та здатністю підморгувати та посміхатися.

Деякі фірми тестували своїх роботів протягом кількох тижнів перед забігом. Пекінські чиновники описали цей захід як більше схожий на гоночні змагання, враховуючи необхідність в інженерних та навігаційних командах.

"Роботи бігають дуже добре, дуже стабільно... Я відчуваю, що спостерігаю еволюцію роботів та ШІ", — сказав глядач Хе Сішу, який працює у сфері штучного інтелекту.

Роботів супроводжували люди-тренери, деякі з яких мусили фізично підтримувати машини під час гонки.

Кілька роботів були у кросівках, один з них "надягнув" боксерські рукавички, а інший "носив" червону пов'язку на голові з написом "Bound to Win" китайською мовою.

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Переможцем став робот Tiangong Ultra з Пекінського інноваційного центру робототехніки з результатом 2 години 40 хвилин. Переможець гонки серед чоловіків показав результат 1 година 2 хвилини.

Тан Цзянь, головний технічний директор центру робототехніки, сказав, що продуктивність Tiangong Ultra була зумовлена довгими ногами та алгоритмом, що дозволяє йому імітувати те, як люди біжать марафон.

"Я не хочу хвалитися, але я думаю, що жодна інша робототехнічна фірма на Заході не змогла зрівнятися зі спортивними досягненнями Tiangong", — сказав Тан, додавши, що робот міняв батареї лише тричі під час гонки.

Додамо

Деякі роботи, такі як Tiangong Ultra, завершили гонку, тоді як інші боролися з труднощами від самого початку. Один робот впав на стартовій лінії і пролежав кілька хвилин, перш ніж встати і злетіти. Один врізався в перила, пробігши кілька метрів, через що його оператор-людина впав.

Хоча людиноподібні роботи вже з'являлися на марафонах у Китаї протягом останнього року, це вперше, коли вони бігли разом з людьми.

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Китай сподівається, що інвестиції у передові галузі, такі як робототехніка, допоможуть створити нові двигуни економічного зростання. Однак деякі аналітики сумніваються, що участь роботів у марафонах є надійним показником їхнього промислового потенціалу.

Алан Ферн, професор комп'ютерних наук, штучного інтелекту та робототехніки в Університеті штату Орегон, заявив, що всупереч заявам офіційних осіб Пекіна про те, що така гонка вимагає "проривів у галузі штучного інтелекту", програмне забезпечення, що дозволяє гуманоїдним роботам бігати, було розроблено та продемонстровано понад п'ять років тому.

"Китайські компанії дійсно зосередилися на демонстрації ходьби, бігу, танців та інших подвигів спритності. Загалом, це цікаві демонстрації, але вони не демонструють багато чого щодо корисності корисної роботи чи будь-якого типу базового інтелекту", — сказав Ферн.

Тан, технічний директор робототехнічного центру, сказав: "Надалі ми зосередимося на промислових застосуваннях гуманоїдних роботів, щоб вони могли справді увійти на заводи, у бізнес-сценарії та, нарешті, у домашні господарства".

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