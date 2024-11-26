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Новые роботы-псы могут помочь фермерам увеличить прибыль

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В Корнуолле тестируют роботов-собак с гамма-детекторами для оценки качества почвы на фермах. Устройства стоимостью 25 000 фунтов могут работать на сложной местности со скоростью до 5 м/с.

В Англии ученые испытывают роботов-псов, которые оценивают качество почвы. Фермеры верят, что новая разработка поможет им увеличить прибыль, пишет УНН со ссылкой на BBC.

В Корнуолле, Англия, ученые испытывают роботов-собак, которые бы помогли фермерам быстрее оценивать качество почвы. Для оценки качества почвы в роботах установлен детектор гамма-излучения, который разработала корнуольская компания.

Фермер Малкольм Барретт, фермер-арендатор из Сент-Туди вблизи Бодмина, работает с учеными из Университета Плимута, которые используют детектор гамма-лучей, установленный на роботе-псе, чтобы составить карту состояния почвы на его полях. По его словам, он верит, что благодаря этой технологии можно будет быстрее и лучше проверять почву и тем самым увеличить свою прибыль.

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Ведь традиционные методы проверки почвы отнимают много времени и являются довольно дорогими. Автором робота-пса является бывший студент Плимутского университета и содиректор робототехнической компании Robotriks в Пари Джейк Шоу-Саттон.

Наше последнее испытание рассматривает и сосредотачивает внимание на том, что происходит с почвой, потому что это часто не рассматривается полностью, и это влияет на все вокруг

- говорит разработчик.

Роботов-псов также можно использовать для исследования труднодоступных мест, таких как холмы. Максимальная скорость робота - 5 метров в секунду, и весит он около 15 кг.

Ключевое преимущество заключается в том, что благодаря этим ногам он может лазить по действительно сложной местности и по сложной поверхности.

- отметил Джейк Шоу-Саттон.

Гамма-детектор на роботе-собаке стоимостью 25 000 фунтов стерлингов измеряет естественные уровни радиации в почве. Другие более обычные на вид роботы на танковых гусеницах также были привлечены к работе.

Напомним 

Секретная служба США привлекла робота-патрульного по прозвищу «Spot» для охраны Мар-а-Лаго. Беспилотное устройство может работать как дистанционно, так и по запрограммированному маршруту.

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
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