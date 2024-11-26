Новые роботы-псы могут помочь фермерам увеличить прибыль

В Англии ученые испытывают роботов-псов, которые оценивают качество почвы. Фермеры верят, что новая разработка поможет им увеличить прибыль, пишет УНН со ссылкой на BBC.

В Корнуолле, Англия, ученые испытывают роботов-собак, которые бы помогли фермерам быстрее оценивать качество почвы. Для оценки качества почвы в роботах установлен детектор гамма-излучения, который разработала корнуольская компания.

Фермер Малкольм Барретт, фермер-арендатор из Сент-Туди вблизи Бодмина, работает с учеными из Университета Плимута, которые используют детектор гамма-лучей, установленный на роботе-псе, чтобы составить карту состояния почвы на его полях. По его словам, он верит, что благодаря этой технологии можно будет быстрее и лучше проверять почву и тем самым увеличить свою прибыль.

Ведь традиционные методы проверки почвы отнимают много времени и являются довольно дорогими. Автором робота-пса является бывший студент Плимутского университета и содиректор робототехнической компании Robotriks в Пари Джейк Шоу-Саттон.

Наше последнее испытание рассматривает и сосредотачивает внимание на том, что происходит с почвой, потому что это часто не рассматривается полностью, и это влияет на все вокруг

Роботов-псов также можно использовать для исследования труднодоступных мест, таких как холмы. Максимальная скорость робота - 5 метров в секунду, и весит он около 15 кг.

Ключевое преимущество заключается в том, что благодаря этим ногам он может лазить по действительно сложной местности и по сложной поверхности.