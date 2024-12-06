Роботы-медсестры Missi начнут работать с пациентами Национальной больницы в Сингапуре

ukenru
Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
07:03 • 45885 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 103133 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 113182 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 113537 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 111897 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 102972 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108710 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 160468 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125720 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 160488 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

 • 65937 просмотра
После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

 • 81626 просмотра
Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

 • 58722 просмотра
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

04:47 • 72618 просмотра
Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

05:14 • 39356 просмотра
публикации
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

10:27 • 6790 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 160468 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 160488 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 144798 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 195887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

08:54 • 13232 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

08:35 • 15748 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 57040 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 103772 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 102811 просмотра
Актуальное
Роботы-медсестры Missi начнут работать с пациентами Национальной больницы в Сингапуре

Роботы-медсестры Missi начнут работать с пациентами Национальной больницы в Сингапуре

Киев  •  УНН

 • 5718 просмотра

Read in English

30 роботов-медсестер Missi высотой 1,5 метра будут внедрены в национальной университетской больнице Сингапура. Роботы смогут общаться на разных языках, сопровождать пациентов и предоставлять информацию о лекарствах.

В 2025 году 30 роботов-медсестер под названием Messi будут представлены в рамках пилотного проекта в национальной университетской больнице (NUH) в Сингапуре.

Передает УНН со ссылкой на Straits times.

Детали

В Сингапуре пациентов больницы вскоре будут встречать роботы-медсестры. Ростом 1,5 метра и с улыбкой на экране они будут сопровождать пациентов палатами, доставлять лекарства и давать инструкции по их применению. разработанные Национальной университетской системой здравоохранения (NUHS), 30 роботов-помощников по имени Messi будут запущены в рамках пилотного проекта в NUH с апреля 2025 года.

Во время конференции Imagine AI 2024 В Марина-Бей-Сандс, было представлено как работы Messi говорят на нескольких языках, включая английский, мандаринский, тамильский и диалекты, на которых говорят в городе-государстве.

Робот-собака от Boston Dynamics охраняет резиденцию Трампа во Флориде25 нояб. 2024, 08:03 • 12989 просмотров

"Благодаря модели искусственного интеллекта (ИИ), разработанной NUHS, Missi может общаться с медсестрами и пациентами, предоставлять информацию о рекомендуемой дозировке лекарств, способах их хранения и вероятных эффектах лекарств", - рассказал внештатный профессор Нгиам Ки Юань, который является председателем Отдела академической информатики в NUHS.

Напомним

Во Львове провели уникальную операцию 6-летней девочке с синдромом Уилки, которая потеряла 4 кг Из-за невозможности есть. благодаря роботу-хирургу врачи создали обходной путь для еды, что спасло жизнь ребенка.

Новые роботы-псы могут помочь фермерам увеличить прибыль26 нояб. 2024, 11:41 • 13124 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
sinhapurСингапур