Роботы-медсестры Missi начнут работать с пациентами Национальной больницы в Сингапуре
Киев • УНН
30 роботов-медсестер Missi высотой 1,5 метра будут внедрены в национальной университетской больнице Сингапура. Роботы смогут общаться на разных языках, сопровождать пациентов и предоставлять информацию о лекарствах.
В 2025 году 30 роботов-медсестер под названием Messi будут представлены в рамках пилотного проекта в национальной университетской больнице (NUH) в Сингапуре.
Передает УНН со ссылкой на Straits times.
Детали
В Сингапуре пациентов больницы вскоре будут встречать роботы-медсестры. Ростом 1,5 метра и с улыбкой на экране они будут сопровождать пациентов палатами, доставлять лекарства и давать инструкции по их применению. разработанные Национальной университетской системой здравоохранения (NUHS), 30 роботов-помощников по имени Messi будут запущены в рамках пилотного проекта в NUH с апреля 2025 года.
Во время конференции Imagine AI 2024 В Марина-Бей-Сандс, было представлено как работы Messi говорят на нескольких языках, включая английский, мандаринский, тамильский и диалекты, на которых говорят в городе-государстве.
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"Благодаря модели искусственного интеллекта (ИИ), разработанной NUHS, Missi может общаться с медсестрами и пациентами, предоставлять информацию о рекомендуемой дозировке лекарств, способах их хранения и вероятных эффектах лекарств", - рассказал внештатный профессор Нгиам Ки Юань, который является председателем Отдела академической информатики в NUHS.
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