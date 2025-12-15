Более 11 тысяч компаний исчезли с карты украинского бизнеса почти за год: где закрывались чаще всего

За 11 месяцев 2025 года с карты Украины исчезло более 11 тысяч компаний. Чаще всего деятельность прекращали в Киеве, на Днепропетровщине и Львовщине, а наиболее уязвимыми оказались общественные организации. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

11 223 компании закрылись в этом году в Украине. Всплеск закрытий пришелся на сентябрь, когда одновременно свою работу прекратили 1 464 предприятия.

Если же изучать средний срок жизни бизнеса с учетом организационно-правовой формы компании, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества — средний возраст закрытых в этом году бизнесов достиг 28 лет и 7 месяцев. Немного отстали органы местного самоуправления — 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия — 26 лет и 7 месяцев.

А вот наименьший срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов — 7 лет 5 месяцев и ООО — 8,5 лет.

Чаще всего компании сворачивались в Киеве — 1 289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее — Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589).

Считая количественно, наиболее уязвимыми в этом году оказались общественные организации — 1 498 прекращений в этом году. Средний срок жизни ОО в Украине — 11 лет. Заметим, что ранее мы рассказывали о сложностях с отчетностью у таких компаний: собственно, в этом году 89% ОО не подали ежегодный финансовый отчет. Значительные потери наблюдаются и в оптовой торговле (1 001 компания), образовании (981), государственном управлении и обороне (966) и в сельском хозяйстве (794).

