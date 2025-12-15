$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
07:53 • 748 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
06:29 • 5298 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 16150 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 25951 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 24102 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 34031 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 37924 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51705 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76695 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 52011 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
Теги
Авторы
Более 11 тысяч компаний исчезли с карты украинского бизнеса почти за год: где закрывались чаще всего

Киев • УНН

 • 474 просмотра

За 11 месяцев в Украине прекратили деятельность более 11 тысяч компаний, больше всего в Киеве, на Днепропетровщине и Львовщине. Наиболее уязвимыми оказались общественные организации, а дольше всего просуществовали акционерные общества.

Более 11 тысяч компаний исчезли с карты украинского бизнеса почти за год: где закрывались чаще всего

За 11 месяцев 2025 года с карты Украины исчезло более 11 тысяч компаний. Чаще всего деятельность прекращали в Киеве, на Днепропетровщине и Львовщине, а наиболее уязвимыми оказались общественные организации. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Подробности

11 223 компании закрылись в этом году в Украине. Всплеск закрытий пришелся на сентябрь, когда одновременно свою работу прекратили 1 464 предприятия.

Если же изучать средний срок жизни бизнеса с учетом организационно-правовой формы компании, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества — средний возраст закрытых в этом году бизнесов достиг 28 лет и 7 месяцев. Немного отстали органы местного самоуправления — 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия — 26 лет и 7 месяцев.

А вот наименьший срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов — 7 лет 5 месяцев и ООО — 8,5 лет.

Чаще всего компании сворачивались в Киеве — 1 289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее — Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589).

Считая количественно, наиболее уязвимыми в этом году оказались общественные организации — 1 498 прекращений в этом году. Средний срок жизни ОО в Украине — 11 лет. Заметим, что ранее мы рассказывали о сложностях с отчетностью у таких компаний: собственно, в этом году 89% ОО не подали ежегодный финансовый отчет. Значительные потери наблюдаются и в оптовой торговле (1 001 компания), образовании (981), государственном управлении и обороне (966) и в сельском хозяйстве (794).

В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки08.12.25, 11:30 • 11721 просмотр

Ольга Розгон

