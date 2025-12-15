Понад 11 тисяч компаній зникли з мапи українського бізнесу майже за рік: де закривались найчастіше

$42.190.08
49.470.05
ukenru
06:29 • 3886 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 15202 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 24989 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 23219 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 33308 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37570 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51449 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76547 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51919 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48583 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 10497 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 14174 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 11363 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 10091 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 11260 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 57647 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 72137 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 60405 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 69916 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 94397 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 12777 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 30407 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 32345 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 37036 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 71617 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Шахед-136

Понад 11 тисяч компаній зникли з мапи українського бізнесу майже за рік: де закривались найчастіше

Київ • УНН

 • 86 перегляди

За 11 місяців в Україні припинили діяльність понад 11 тисяч компаній, найбільше у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. Найбільш вразливими виявилися громадські організації, а найдовше проіснували акціонерні товариства.

Понад 11 тисяч компаній зникли з мапи українського бізнесу майже за рік: де закривались найчастіше

За за 11 місяців 2025 року з мапи України зникло понад 11 тисяч компаній. Найчастіше діяльність припиняли у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині, а найбільш уразливими виявилися громадські організації. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства.

Якщо ж вивчати середній термін життя бізнесу з огляду на організаційно-правову форму компанії, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.

А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.

Найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Рахуючи кількісно, найбільш вразливими цьгоріч виявилися громадські організації — 1 498 припинень цьогоріч. Середній термін життя ГО в Україні — 11 років. Зауважимо, що раніше ми розповідали про складнощі зі звітуванням у таких компаній: власне, цьогоріч 89% ГО не подали щорічний фінансовий звіт. Значні втрати спостерігаються й в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), державному управлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).

В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки08.12.25, 11:30 • 11720 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Львівська область
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
благодійність
Україна
Київ