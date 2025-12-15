Понад 11 тисяч компаній зникли з мапи українського бізнесу майже за рік: де закривались найчастіше
Київ • УНН
За 11 місяців в Україні припинили діяльність понад 11 тисяч компаній, найбільше у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. Найбільш вразливими виявилися громадські організації, а найдовше проіснували акціонерні товариства.
За за 11 місяців 2025 року з мапи України зникло понад 11 тисяч компаній. Найчастіше діяльність припиняли у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині, а найбільш уразливими виявилися громадські організації. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.
Деталі
11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства.
Якщо ж вивчати середній термін життя бізнесу з огляду на організаційно-правову форму компанії, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.
А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.
Найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).
Рахуючи кількісно, найбільш вразливими цьгоріч виявилися громадські організації — 1 498 припинень цьогоріч. Середній термін життя ГО в Україні — 11 років. Зауважимо, що раніше ми розповідали про складнощі зі звітуванням у таких компаній: власне, цьогоріч 89% ГО не подали щорічний фінансовий звіт. Значні втрати спостерігаються й в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), державному управлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).
