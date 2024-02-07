Бои вокруг Авдеевки - армия россии усиливает давление на севере города

В DeepState сообщили, какую часть Авдеевки российские оккупанты пытаются контролировать, передает УНН.

Враг усиливает давление на Авдеевку с севера - информируют аналитики DeepState в своем Telegram

Как указывается, вооруженные силы российской федерации продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере Авдеевки.

За прошедшие сутки противник перешел железнодорожный мост;

7 февраля сообщается о попытках через частный сектор пробиться в сторону автобазы.

Вчера противник перешел железнодорожный мост, а сегодня уже пытается через частный сектор пробиться в сторону автобазы и знака у въезда в Авдеевку. Кроме того, ежедневно происходит насыщение застройки личным составом.

- говорится в заметке.

На сегодня известно, что российским силам удалось оккупировать около 18% территории Авдеевки, но враг продолжает давить, пишет DeepState.

Напомним,

Украинские военные обезвреживают только диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия, - сообщил 6 февраля начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА