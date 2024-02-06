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В Авдіївку інколи заходять лише поодинокі ДРГ, їх знешкоджують наші військові – Барабаш

В Авдіївку інколи заходять лише поодинокі ДРГ, їх знешкоджують наші військові – Барабаш

Київ • УНН

 • 100567 перегляди

Українські військові знешкоджують лише невеликі диверсійні групи росіян, які проникають в Авдіївку, продовжуючи утримувати лінію оборони, незважаючи на складні умови.

Незважаючи на надскладні умови, лінія оборони Авдіївки тримається. Наразі не іде мова про великі сили противника у місті, лише поодинокі ДРГ, по яких відпрацьовують українські військові.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, передає УНН.

Вуличних боїв в місті немає. Звичайно є поодинокі ДРГ, які намагаються десь пройти в місто вулицями, є відеопідтвердження цьому. Але хлопці їх знешкоджують

 – повідомив начальник Авдіївської МВА.

Посадовець також наголосив, що українські бійці й надалі тримають оборону.

Саме головне, що лінія оборони тримається, не дивлячись на дуже складні умови, не дивлячись на те, що ворог великими силами тисне

- наголосив він. 

Що стосується диверсантів ворога, - їх невелика кількість.

Звичайно йде стрілецький бій, і може скластись враження, що це вуличні бої

- сказав Барабаш.

Значних підрозділів противника, які б зайняли позиції у місті - немає.

Нагадаємо

росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по селищу Рівне в Донецькій області, пошкодивши критично важливу інфраструктуру.

Загальна пауза, яку ворог витримує між масованими ракетними ударами, вже досить потужна і може свідчити про підготовку до наступних атак.

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