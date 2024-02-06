В Авдіївку інколи заходять лише поодинокі ДРГ, їх знешкоджують наші військові – Барабаш
Київ • УНН
Українські військові знешкоджують лише невеликі диверсійні групи росіян, які проникають в Авдіївку, продовжуючи утримувати лінію оборони, незважаючи на складні умови.
Незважаючи на надскладні умови, лінія оборони Авдіївки тримається. Наразі не іде мова про великі сили противника у місті, лише поодинокі ДРГ, по яких відпрацьовують українські військові.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, передає УНН.
Вуличних боїв в місті немає. Звичайно є поодинокі ДРГ, які намагаються десь пройти в місто вулицями, є відеопідтвердження цьому. Але хлопці їх знешкоджують
Посадовець також наголосив, що українські бійці й надалі тримають оборону.
Саме головне, що лінія оборони тримається, не дивлячись на дуже складні умови, не дивлячись на те, що ворог великими силами тисне
Що стосується диверсантів ворога, - їх невелика кількість.
Звичайно йде стрілецький бій, і може скластись враження, що це вуличні бої
Значних підрозділів противника, які б зайняли позиції у місті - немає.
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