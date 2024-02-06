В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

Несмотря на сверхсложные условия, линия обороны Авдеевки держится. Сейчас не идет речь о больших силах противника в городе, только единичные ДРГ, по которым отрабатывают украинские военные.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш, передает УНН.

Уличных боев в городе нет. Конечно есть единичные ДРГ, которые пытаются где-то пройти в город по улицам, есть видеоподтверждение этому. Но ребята их обезвреживают - сообщил начальник Авдеевской МВА.

Чиновник также отметил, что украинские бойцы и в дальнейшем держат оборону.

Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия, несмотря на то, что враг большими силами давит - подчеркнул он.

Что касается диверсантов врага, - их небольшое количество.

Конечно идет стрелковый бой, и может сложиться впечатление, что это уличные бои - сказал Барабаш.

Значительных подразделений противника, которые бы заняли позиции в городе - нет.

Напомним,

россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по поселку Ровно в Донецкой области, повредив критически важную инфраструктуру.

Общая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными ударами, уже достаточно мощная и может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам.

Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп