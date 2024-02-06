В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  79007 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  133671 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  151379 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  142671 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  151744 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  258080 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  347073 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  332393 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  291137 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282462 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

Украинские военные обезвреживают лишь небольшие диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия.

Война •   •  11008 просмотра
В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.

Война •   •  10618 просмотра
"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.

Политика •   •  14724 просмотра
ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.

Общество •   •  13501 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.

Новости Мира •   •  12096 просмотра
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.

Криминал и ЧП •   •  11780 просмотра
На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, внесенный президентом Зеленским, который, в том числе, позволяет регулировать выдачу украинских паспортов иностранцам, которые защищают независимость Украины.

Политика •   •  13858 просмотра
Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.

Война •   •  16736 просмотра
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт.

Экономика •   •  11921 просмотра
Менеджеры "Укргаздобычи" и "Интерпайп" нанесли ущерб более чем на миллиард государственных средств - эксперт

Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico

Европейские производители алюминия призывают ЕС ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций против рф.

Новости Мира •   •  11437 просмотра
Европейские производители алюминия поддерживают эмбарго на российский металл - Politico