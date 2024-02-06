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Гуменюк пояснила, що означає пауза між масованими атаками на півдні

Гуменюк пояснила, що означає пауза між масованими атаками на півдні

Київ • УНН

 • 73586 перегляди

Загальна пауза, яку ворог витримує між масованими ракетними ударами, вже досить потужна і може свідчити про підготовку до наступних атак.

Загальна пауза, яку ворог витримує між масованим ракетними атаками вже досить потужна й це може свідчити про підготовку до наступних атак. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію на півдні, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, яка ситуація на півдні, Гуменюк відповіла:

"Загальна ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог вишукує способи протидії в умовах, коли наша боротьба з ним показується йому досить ефективно, вони намагаються підвищувати ефективність на інших напрямках. Так, не припиняють до прикладу обстріли Очаківської та Куцурубської громад для того, щоб переключити увагу Сил оборони на інші напрямки".

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За її словами, за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря. По Миколаївщині була випущена ракета типу  Х-59.

"Цілком ймовірно, що це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем ППО. Ми бачимо, що загальна пауза, яку ворог витримує між масованим ракетними атаками вже досить потужна, виважена й це може свідчити про підготовку до наступних атак. Але й в цих проміжках ось такі точкові атаки – це також ознака ворожого тероризму. Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів", - розповіла Гуменюк.

Доповнення

росіяни намагались вдарити ракетою по Миколаївщині, під артилерійський обстріл потрапили дві громади.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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nataliia-humeniukНаталія Гуменюк
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