Гуменюк объяснила, что означает пауза между массированными атаками на юге

Общая пауза, которую враг выдерживает между массированным ракетными атаками уже достаточно мощная и это может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на юге, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, какая ситуация на юге, Гуменюк ответила:

"Общая ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг изыскивает способы противодействия в условиях, когда наша борьба с ним показывается ему достаточно эффективно, они пытаются повышать эффективность на других направлениях. Так, не прекращают к примеру обстрелы Очаковской и Куцурубской громад для того, чтобы переключить внимание Сил обороны на другие направления".

Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге

По ее словам, за вчерашний день враг применил точечную ракетную атаку там где смог применить тактическую авиацию из акватории Черного моря. По Николаевской области была выпущена ракета типа Х-59.

"Вполне вероятно, что это такая разведка боем, попытки проверить готовность систем ПВО. Мы видим, что общая пауза, которую враг выдерживает между массированным ракетными атаками уже достаточно мощная, взвешенная и это может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам. Но и в этих промежутках вот такие точечные атаки - это также признак вражеского терроризма. Они применяют ракетные удары по разным направлениям, выявляя системы ПВО и пытаясь проложить будущие маршруты таких ударов", - рассказала Гуменюк.

Дополнение

россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады.