росіяни намагались вдарити ракетою по Миколаївщині, під артилерійський обстріл потрапили дві громади
Київ • УНН
Росіяни спробували запустити ракету по Вознесенському району Миколаївської області, але вона була перехоплена Силами оборони, а дві громади потрапили під ворожий обстріл, обійшлося без жертв.
Ворог минулої доби намагався завдати ракетний удар по Вознесенському району. Миколаївщини. Внаслідок роботи Сил оборони, ракета не досягла цілі. Також російські окупанти п’ять разів за добу обстріляли акваторію Очаківської громади та один раз Куцурубську громаду, повідомив у вівторок голова ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Вознесенський район. Ворог наніс ракетний удар з літака тактичної авіації, спрямувавши керовану авіаційну ракету Х-59 по складній траєкторії з акваторії Чорного моря. Внаслідок результативної роботи Сил оборони, ракета не досягла цілі. Без руйнувань та постраждалих
Крім того, з його слів, учора, 5 лютого, о 09:30, 10:17, 10:54, 11:20, 14:36 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Увечері, 5 лютого, о 19:55 під ворожими обстрілами була Куцурубська громада. Обійшлось без постраждалих, вказав голова ОВА.
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