россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады
Россияне попытались запустить ракету по Вознесенскому району Николаевской области, но она была перехвачена Силами обороны, а две общины попали под вражеский обстрел, обошлось без жертв.
В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, 5 февраля в Авдеевке Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя.
На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак
По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.
Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый
Пять человек погибли и один получил ранения в Херсонской области от более 180 снарядов, выпущенных российскими войсками во время вражеских обстрелов.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч
Генеральный штаб Украины сообщил, что потери россии с начала вторжения составили около 390 580 человек погибшими и тысячи единиц уничтоженной военной техники, в том числе 6365 танков.
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА
Двухмесячный мальчик погиб и три женщины получили ранения в результате российской ракетной атаки С-300, которая разрушила трехэтажный отель в Золочеве, Харьковская область.
В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток
В течение следующих трех дней в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура местами будет достигать 12-17°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330
Саудовская Аравия планирует приобрести больше транспортных самолетов Airbus A330 MRTT и, возможно, военно-транспортных самолетов A400M для усиления своих ВВС.
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов
Украинские полярники обнародовали первое видео антарктических пингвинов и их птенцов, гнездящихся на острове Бут вблизи исследовательской станции "Академик Вернадский".