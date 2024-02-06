россияне пытались ударить ракетой по Николаевщине, под артиллерийский обстрел попали две громады

Враг за прошедшие сутки пытался нанести ракетный удар по Вознесенскому району. Николаевской области. В результате работы Сил обороны, ракета не достигла цели. Также российские оккупанты пять раз за сутки обстреляли акваторию Очаковской громады и один раз Куцурубскую громаду, сообщил во вторник председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вознесенский район. Враг нанес ракетный удар с самолета тактической авиации, направив управляемую авиационную ракету Х-59 по сложной траектории из акватории Черного моря. Вследствие результативной работы Сил обороны, ракета не достигла цели. Без разрушений и пострадавших - написал Ким в Telegram.

Кроме того, по его словам, вчера, 5 февраля, в 09:30, 10:17, 10:54, 11:20, 14:36 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вечером, 5 февраля, в 19:55 под вражескими обстрелами была Куцурубская община. Обошлось без пострадавших, указал председатель ОВА.

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