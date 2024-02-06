Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп

Сунак заявил, что рак у короля Чарльза ІІІ "обнаружен рано"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что находится в "регулярном контакте" с королем Чарльзом III после того, как узнал о диагнозе рака у монарха, и был благодарен, что болезнь была обнаружена на ранней стадии.