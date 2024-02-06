Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп
Киев • УНН
Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.
Верховная Рада завтра, 7 февраля рассмотрит в первом чтении новый законопроект о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Правительственный законопроект о мобилизации будет рассматриваться в первом чтении завтра. Первое чтение - это не значит, что законопроект будет принят! Если он будет проголосован в первом чтении, дальше будут внесение поправок и голосование во втором чтении
Дополнение
Антикоррупционный комитет ВР признал новый законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски.
Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что приоритетом в новом законопроектеи о мобилизации должна быть справедливость для всех украинцев.
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп
Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.
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