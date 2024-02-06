Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію – нардеп
Київ • УНН
Український парламент розгляне новий законопроект про мобілізацію в першому читанні 7 лютого.
Верховна Рада завтра, 7 лютого розгляне у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Урядовий законопроєкт про мобілізацію буде розглядатись у першому читанні завтра. Перше читання – це не означає, що законопроєкт буде ухвалений! Якщо він буде проголосований у першому читанні, далі будуть внесення правок і голосування у другому читанні
Доповнення
Антикорупційний комітет ВР визнав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики.
Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що пріоритетом у новому законопроєкті про мобілізацію має бути справедливість для всіх українців.