росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по селищу на Донеччині: пошкоджена критична інфраструктура
Київ • УНН
росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по селищу Рівне в Донецькій області, пошкодивши критично важливу інфраструктуру.
Російській війська минулої доби завдали ракетний удар "Іскандером-М" по селищу Рівне Донецької області, пошкоджена критична інфраструктура. Усього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини та голову ОВА Вадима Філашкіна.
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей
Протягом доби під вогнем перебували чотири населених пункти: міста Авдіївка, Покровськ, села Первомайське та Рівне.
Російські війська били по житловому сектору з авіації, ОТРК "Іскандер-М", ЗРК "С-300", артилерії.
За даними поліції, внаслідок ворожих атак в області пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 2 житлових будинки, підприємство, критичну інфраструктуру.
В Авдіївці окупанти поцілили в дві приватних оселі та поранили мирного жителя.
Двома ракетами С-300 росія атакувала Покровськ, є пошкодження на території підприємства.
Також ракету з ОТРК "Іскандер-М" ворог запустив по селу Рівне, пошкодив критичну інфраструктуру.
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