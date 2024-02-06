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росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по селищу на Донеччині: пошкоджена критична інфраструктура

росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по селищу на Донеччині: пошкоджена критична інфраструктура

Київ • УНН

 • 24061 перегляди

росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по селищу Рівне в Донецькій області, пошкодивши критично важливу інфраструктуру.

Російській війська минулої доби завдали ракетний удар "Іскандером-М" по селищу Рівне Донецької області, пошкоджена критична інфраструктура. Усього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини та голову ОВА Вадима Філашкіна.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей

- написав Філашкін у Telegram.

Протягом доби під вогнем перебували чотири населених пункти: міста Авдіївка, Покровськ, села Первомайське та Рівне.

Російські війська били по житловому сектору з авіації, ОТРК "Іскандер-М", ЗРК "С-300", артилерії. 

За даними поліції, внаслідок ворожих атак в області пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 2 житлових будинки, підприємство, критичну інфраструктуру.

В Авдіївці окупанти поцілили в дві приватних оселі та поранили мирного жителя.

Двома ракетами С-300 росія атакувала Покровськ, є пошкодження на території підприємства.

Також ракету з ОТРК "Іскандер-М" ворог запустив по селу Рівне, пошкодив критичну інфраструктуру.

Ракетний удар рф по готелю на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик - ОВА06.02.24, 08:19 • 26734 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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