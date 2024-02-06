В Авдіївці росіяни поранили ще одного жителя - ОВА

Російські війська за минулу добу поранили ще одного жителя Донецької області, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 5 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини - в Авдіївці - написав Філашкін у соцмережах.

Доповнення

З 24 лютого, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1850 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4537. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.