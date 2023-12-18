В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА
В Донецкой области российские войска ранили еще одного жителя Авдеевки.
Энергетическая система Украины стабильна - министр
Энергетическая система Украины стабильна, заявляет министр энергетики Герман Галущенко.
россия загрузила новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахту к югу от москвы
россия загрузила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахту на базе в козельске под москвой в рамках перевооружения стратегических сил.
В порту Мариуполя не фиксируют движения судов: Андрющенко объяснил, почему это хорошая новость
Советник Петр Андрющенко сообщил об отсутствии судоходства в Мариупольском порту в декабре.
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине
Американские сенаторы сдержанно оптимистично настроены относительно заключения соглашения о безопасности границ, которое также может разблокировать помощь Украине и Израилю, но консенсус относительно сроков остается неуловимым.
В Сербии на парламентских выборах подсчитали 80% бюллетеней: Вучич уже объявил о победе своей коалиции
Коалиция Александара Вучича "Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46% голосов после подсчета 80% бюллетеней, что свидетельствует о победе и абсолютном большинстве в парламенте.
В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА
Украинская противовоздушная оборона обезвредила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области.
Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 118 обстрелов в Запорожской области, разрушив инфраструктуру, без сообщений о жертвах.
ПВО сбила "шахед" в Николаевской области
Украинские военные сбили российский беспилотник "шахед" в Николаевской области; вражеская артиллерия также обстреляла побережье Очакова, обошлось без жертв.
Вражеским обстрелом повреждено агропредприятие в Харьковской области
Российские артиллерийские и минометные обстрелы накрыли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив сельскохозяйственное предприятие; жертв нет, но один человек получил ранение от взрывного устройства.