В Авдеевке россияне ранили еще одного жителя - ОВА

Российские войска за минувшие сутки ранили еще одного жителя Авдеевки в Донецкой области, сообщил в понедельник и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 17 декабря россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Авдеевке - написал Мороз в Telegram.

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По приведенным в сообщении данным, с 24 февраля 2022 года россияне убили 1791 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 4381.

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны