Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Из укрытия на территории коксохимического завода в Авдеевке Донецкой области эвакуировали 12 человек, которые скрывались там от вражеских ударов. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному", пишет УНН.

Детали

По его словам, эти люди пришли в укрытие завода с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Как сообщил Виталий Барабаш, было очень сложно уговорить людей эвакуироваться.

После вывода, уже месяц, наверное, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двух. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех вывезли - сообщил начальник МВА.

По его словам, удалось эвакуировать 9 мужчин и трех женщин. Сейчас они находятся в Покровске и с ними работают психологи.

Барабаш также рассказал, что в эвакуации участвовали полиция, волонтеры и работники АКХЗ.

Дополнение

Ранее Барабаш сообщал, что российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку и имеют новую цель - взять Авдеевский коксохимический завод.

Вражеские подразделения почти круглосуточно атакуют Авдеевку со стороны Степного и коксохимического завода, но из Степного их выбили, а на коксохим врагу ни разу так и не удалось прорваться.