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Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 17:57  •  14744 просмотра

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12 человек, которые скрывались с начала полномасштабного вторжения, были эвакуированы из Авдеевского коксохимического завода, им сейчас оказывают помощь психологи.

Из укрытия на территории коксохимического завода в Авдеевке Донецкой области  эвакуировали 12 человек, которые скрывались там от вражеских ударов. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному", пишет УНН

Детали

По его словам, эти люди пришли в укрытие завода с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. 

Как сообщил Виталий Барабаш, было очень сложно уговорить людей эвакуироваться. 

После вывода, уже месяц, наверное, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двух. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех вывезли

- сообщил начальник МВА. 

По его словам, удалось эвакуировать 9 мужчин и трех женщин. Сейчас они находятся в Покровске и с ними работают психологи. 

Барабаш также рассказал, что в эвакуации участвовали полиция, волонтеры и работники АКХЗ.

Дополнение

Ранее Барабаш сообщал, что российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку и имеют новую цель - взять Авдеевский коксохимический завод.

Вражеские подразделения почти круглосуточно атакуют Авдеевку со стороны Степного и коксохимического завода, но из Степного их выбили, а на коксохим врагу ни разу так и не удалось прорваться.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
З Авдіївського коксохіму евакуювали 12 людей, які там ховались від обстрілів з початку повномасштабної війни
12 people evacuated from Avdiivka Coke Plant, who had been hiding from shelling since the beginning of the full-scale war
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