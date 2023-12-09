Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны
Киев • УНН
12 человек, которые скрывались с начала полномасштабного вторжения, были эвакуированы из Авдеевского коксохимического завода, им сейчас оказывают помощь психологи.
Из укрытия на территории коксохимического завода в Авдеевке Донецкой области эвакуировали 12 человек, которые скрывались там от вражеских ударов. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному", пишет УНН.
Детали
По его словам, эти люди пришли в укрытие завода с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Как сообщил Виталий Барабаш, было очень сложно уговорить людей эвакуироваться.
После вывода, уже месяц, наверное, как вывели всех работников коксохима, эти люди отказались эвакуироваться с завода и оставались. Их сначала было 17, потом мы троих уговорили, еще потом двух. По состоянию на вчера их было 12, сейчас удалось всех уговорить, всех вывезли
По его словам, удалось эвакуировать 9 мужчин и трех женщин. Сейчас они находятся в Покровске и с ними работают психологи.
Барабаш также рассказал, что в эвакуации участвовали полиция, волонтеры и работники АКХЗ.
Дополнение
Ранее Барабаш сообщал, что российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку и имеют новую цель - взять Авдеевский коксохимический завод.
Вражеские подразделения почти круглосуточно атакуют Авдеевку со стороны Степного и коксохимического завода, но из Степного их выбили, а на коксохим врагу ни разу так и не удалось прорваться.
Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны
12 человек, которые скрывались с начала полномасштабного вторжения, были эвакуированы из Авдеевского коксохимического завода, им сейчас оказывают помощь психологи.
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