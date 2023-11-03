Барабаш: у росіян нова ціль - взяти Авдіївський коксохім
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку та мають нову ціль – взяти Авдіївський коксохімічний завод. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
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«Піхота лізе, поки що техніку вони не використовують, а лізуть піхотою з півдня та півночі. Все-таки намагаються вони оточити місто. Є навіть перехоплення, і в телеграм-каналах роздувають цю історію з тої сторони, що у них тепер нова ціль – це коксохім. Треба взяти коксохім і крапка», - сказав Барабаш.
Він зазначив, що є розуміння, що третя хвиля російського наступу на Авдіївку розпочнеться з дня на день почнеться.
«Розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться. Трохи зараз просохнуть ґрунти, і вони все ж таки поїдуть, бо є певне накопичення, і це ми бачимо та чуємо», - розповів Барабаш.
Доповнення
На Авдіївському напрямку наразі перебуває понад 40 тисяч російських окупантів. Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп'янського напрямку.
2 листопада Віталій Барабаш також повідомляв про те, що під Авдіївкою помічають підготовку окупантів до чергового посилення спроб оточити місто.