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Барабаш: у росіян нова ціль - взяти Авдіївський коксохім

Київ • УНН

 • 407745 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку та мають нову ціль – взяти Авдіївський коксохімічний завод. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Барабаш: у росіян нова ціль - взяти Авдіївський коксохім

Цитата

«Піхота лізе, поки що техніку вони не використовують, а лізуть піхотою з півдня та півночі. Все-таки намагаються вони оточити місто. Є навіть перехоплення, і в телеграм-каналах роздувають цю історію з тої сторони, що у них тепер нова ціль – це коксохім. Треба взяти коксохім і крапка», - сказав Барабаш.

Він зазначив, що є розуміння, що третя хвиля російського наступу на Авдіївку розпочнеться з дня на день почнеться.

«Розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться. Трохи зараз просохнуть ґрунти, і вони все ж таки поїдуть, бо є певне накопичення, і це ми бачимо та чуємо», - розповів Барабаш.

Доповнення

На Авдіївському напрямку наразі перебуває понад 40 тисяч російських окупантів. Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп'янського напрямку.

2 листопада Віталій Барабаш також повідомляв про те, що під Авдіївкою помічають підготовку окупантів до чергового посилення спроб оточити місто.

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