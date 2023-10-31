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Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп’янского напрямку, Сили оборони готуються до нової хвилі загострення - голова МВА

Київ • УНН

 • 32632 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку наразі перебуває понад 40 тисяч російських окупантів. Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп’янского напрямку. Українські військові готуються до чергової хвилі загострення. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає УНН.

Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп’янского напрямку, Сили оборони готуються до нової хвилі загострення - голова МВА

Цитата

"Дуже багато ворог проводить підтягування сил і особового складу, і техніки різної. Є інформація від місцевих мешканців, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наближених до Авдіївки", - заявив Барабаш.

При цьому він заявив, що на Авдіївському напрямку нині перебуває понад 40 тисяч окупантів.

«Зараз є інформація, що підтягують (особовий склад- ред.) з Куп’янского на Авдіївський, і з Маріуполя навіть перекидали сили. Чекаємо, бачимо, розуміємо. Хлопці готуються до чергової хвилі. Це вже третя хвиля буде з початку цього загострення від 10 жовтня", - наголосив Віталій Барабаш.

Він також зауважив, що ворожі обстріли по місту не вщухають.

"Якщо говорити про місто, то 40-50 обстрілів масованих відбувається за добу. Останні кілька днів від 6 до 12 авіабомбових ударів. По позиціях взагалі сотні масованих обстрілів на добу", - розповів голова Авдіївської МВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Авдіївському напрямку росіяни масово здаються в полон – речник Сил оборони Таврійського напрямку

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