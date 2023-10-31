Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления, Силы обороны готовятся к новой волне обострения - глава МВА

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 2314 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 53516 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 33937 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 57345 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 175580 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 65929 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 116632 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166512 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154532 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155217 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 76256 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 79727 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 74740 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 105192 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 40134 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 53443 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 106232 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 175487 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 256681 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 308650 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 7062 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 40886 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 51787 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 50499 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63247 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления, Силы обороны готовятся к новой волне обострения - глава МВА

Киев • УНН

 • 32632 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч российских оккупантов. Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления. Украинские военные готовятся к очередной волне обострения. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает УНН.

Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления, Силы обороны готовятся к новой волне обострения - глава МВА

Цитата

"Очень много враг проводит подтягивание сил и личного состава, и техники различной. Есть информация от местных жителей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, приближенных к Авдеевке", - заявил Барабаш.

При этом он заявил, что на Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч оккупантов.

«Сейчас есть информация, что подтягивают (личный состав - ред.) из Купянского на Авдеевское, и из Мариуполя даже перебрасывали силы. Ждем, видим, понимаем. Ребята готовятся к очередной волне. Это уже третья волна будет с начала этого обострения с 10 октября", - отметил Виталий Барабаш.

Он также отметил, что вражеские обстрелы по городу не утихают.

"Если говорить о городе, то 40-50 обстрелов массированных происходит в сутки. Последние несколько дней от 6 до 12 авиабомбовых ударов. По позициям вообще сотни массированных обстрелов в сутки", - рассказал глава Авдеевской МВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Авдеевском направлении россияне массово сдаются в плен – спикер Сил обороны Таврического направления

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23