Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления, Силы обороны готовятся к новой волне обострения - глава МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч российских оккупантов. Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления. Украинские военные готовятся к очередной волне обострения. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает УНН.
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"Очень много враг проводит подтягивание сил и личного состава, и техники различной. Есть информация от местных жителей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, приближенных к Авдеевке", - заявил Барабаш.
При этом он заявил, что на Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч оккупантов.
«Сейчас есть информация, что подтягивают (личный состав - ред.) из Купянского на Авдеевское, и из Мариуполя даже перебрасывали силы. Ждем, видим, понимаем. Ребята готовятся к очередной волне. Это уже третья волна будет с начала этого обострения с 10 октября", - отметил Виталий Барабаш.
Он также отметил, что вражеские обстрелы по городу не утихают.
"Если говорить о городе, то 40-50 обстрелов массированных происходит в сутки. Последние несколько дней от 6 до 12 авиабомбовых ударов. По позициям вообще сотни массированных обстрелов в сутки", - рассказал глава Авдеевской МВА.
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