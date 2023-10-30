Ворог готує нову хвилю наступу на Авдіївку, перегруповується, перекидає туди техніку та особовий склад - Барабаш
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під Авдіївкою помічають підготовку окупантів до чергового посилення спроб оточити місто. Про це в ефірі однго з українських телеканалів сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає кореспондент УНН.
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«Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде певне перегрупування з їхнього боку. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля. Це видно, бо вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків», - сказав він.
Деталі
В ефірі єдиного телемарафону він також розповів, що ворог не кидає спроб оточити місто, а на півночі від міста йдуть бої із застосуванням стрілецької зброї. Саме місто майже цілодобово обстрілюють з різних артилерійських систем та мінометів. Минулої доби було 8 авіаударів по громаді.
Евакуація
За словами очільника міської військової адміністрації, повідомлень про постраждалих або загиблих за минулу добу не надходило. Станом на 30 жовтня в місті залишається 1589 людей. Добровільна евакуація з міста триває невеликими темпами, рішення про примусову евакуацію дорослого населення не приймалося.
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