Ворог готує нову хвилю наступу на Авдіївку, перегруповується, перекидає туди техніку та особовий склад - Барабаш

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 15637 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 87406 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162208 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 163403 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 132439 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135713 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87025 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93761 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99374 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89940 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4м/с
59%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12491 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 12684 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12185 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 10681 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 11321 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 163408 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228412 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377199 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313682 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10986 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16317 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33023 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29692 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 132440 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ворог готує нову хвилю наступу на Авдіївку, перегруповується, перекидає туди техніку та особовий склад - Барабаш

Київ • УНН

 • 35117 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під Авдіївкою помічають підготовку окупантів до чергового посилення спроб оточити місто. Про це в ефірі однго з українських телеканалів сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає кореспондент УНН.

Ворог готує нову хвилю наступу на Авдіївку, перегруповується, перекидає туди техніку та особовий склад - Барабаш

Цитата

«Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде певне перегрупування з їхнього боку. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля. Це видно, бо вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків», - сказав він.

Деталі

В ефірі єдиного телемарафону він також розповів, що ворог не кидає спроб оточити місто, а на півночі від міста йдуть бої із застосуванням стрілецької зброї. Саме місто майже цілодобово обстрілюють з різних артилерійських систем та мінометів. Минулої доби було 8 авіаударів по громаді.

Евакуація

За словами очільника міської військової адміністрації, повідомлень про постраждалих або загиблих за минулу добу не надходило. Станом на 30 жовтня в місті залишається 1589 людей. Добровільна евакуація з міста триває невеликими темпами, рішення про примусову евакуацію дорослого населення не приймалося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авдіївка опинилася під загрозою оточення – Bild

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37