Авдіївка опинилася під загрозою оточення - Bild
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Згідно з висновками німецького військового експерта видання Bild Юліана Рьопке, Авдіївка опинилася під загрозою оточення. Нібито російські війська просунулися, а ширина коридору постачання ЗСУ звузилася. Про це пише Bild, передає УНН.
Деталі
У публікації Юліана Рьопке в Bild повідомляється, що українці змогли відбити прямі атаки зс рф на Авдіївку, але тепер колишнє місто перебуває під загрозою оточення.
У своєму матеріалі Рьопке посилається також на повідомлення українського журналіста Юрія Бутусова, який має хороші зв'язки в армійських колах.
Цитата
"25 жовтня російські частини просунулися до залізничної лінії на північ від міста і зайняли смугу шириною в один кілометр. Наразі в України є тільки одна лінія постачання міста. Ширина останнього коридору постачання зменшилася з дев'яти до семи кілометрів у міру того, як росіяни просувалися вперед. Цей коридор необхідний для виживання, щоб доставляти всі важливі товари солдатам у місті", - пише Bild.
Додамо
Як і у випадку з Бахмутом, звертає увагу німецький військовий експерт, росія намагається оточити українські збройні сили в Авдіївці. За це кремль теж платить високу ціну кров'ю, йдеться в матеріалі німецького таблоїду.
Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком розповів про невдалі спроби російських військ оточити Авдіївку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни формують "м'ясні загони" з відмовників для штурму Авдіївки – ЦНС