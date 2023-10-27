"Ворог втратив щонайменше бригаду" - Зеленський про ситуацію під Авдіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком розповів про невдалі спроби російських військ оточити Авдіївку та втрати ворога, інформує УНН з посиланням на повідомлення ОП.
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"росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду", – розповів Зеленський.
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, минулої доби Сил оборони України відбили тут понад 20 атак ворог.