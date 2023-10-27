"Враг потерял по меньшей мере бригаду" - Зеленский о ситуации под Авдеевкой

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"россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду", – рассказал Зеленский.

Напомним

На Авдеевском направлении российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери, за прошедшие сутки Сил обороны Украины отбили здесь более 20 атак враг.