Генштаб: на Авдіївському напрямку відбито понад 20 атак ворога, на Бахмутському - ще 15
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сили оборони України минулої доби відбили на Авдіївському напрямку понад 20 атак ворога, на Бахмутському напрямку продовжують штурмові дії південніше Бахмута, повідомив у п'ятницю речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських окупантів в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 20 атак ворог", - сказав Ковальов.
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Також, зі слів речника, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. "На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак", - зазначив Ковальов.
На Мелітопольському напрямку, з його слів, Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
На Мар'їнському напрямку, зазначив Ковальов, загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил, додав речник Генштабу.
На Куп'янському напрямку, за його словами, ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ, вказали у Генштабі у ранковому зведенні.
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, вказав речник Генштабу.