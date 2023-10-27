Генштаб: на Авдеевском направлении отражено более 20 атак врага, на Бахмутском - еще 15
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили на Авдеевском направлении более 20 атак врага, на Бахмутском направлении продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, сообщил в пятницу спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Авдеевском направлении российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия российских оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где подразделения Сил обороны Украины отбили более 20 атак врага", - сказал Ковалев.
Детали
Также, по словам спикера, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. "На Бахмутском направлении украинские воины отбили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районах Клищеевки, Андреевки, где наши защитники отбили 10 атак", - отметил Ковалев.
На Мелитопольском направлении, по его словам, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.
На Марьинском направлении, отметил Ковалев, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 18 атак противника.
На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил, добавил спикер Генштаба.
На Купянском направлении, по его словам, враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск, указали в Генштабе в утренней сводке.
Дополнение
За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений, указал спикер Генштаба.