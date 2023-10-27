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Генштаб: на Авдеевском направлении отражено более 20 атак врага, на Бахмутском - еще 15

Киев • УНН

 • 70677 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили на Авдеевском направлении более 20 атак врага, на Бахмутском направлении продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, сообщил в пятницу спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.

Генштаб: на Авдеевском направлении отражено более 20 атак врага, на Бахмутском - еще 15

Цитата

"На Авдеевском направлении российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия российских оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где подразделения Сил обороны Украины отбили более 20 атак врага", - сказал Ковалев.

Детали

Также, по словам спикера, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. "На Бахмутском направлении украинские воины отбили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районах Клищеевки, Андреевки, где наши защитники отбили 10 атак", - отметил Ковалев.

На Мелитопольском направлении, по его словам, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

На Марьинском направлении, отметил Ковалев, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил, добавил спикер Генштаба.

На Купянском направлении, по его словам, враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск, указали в Генштабе в утренней сводке.

Дополнение

За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений, указал спикер Генштаба.

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