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Калибр (семейство ракет)

Авдеевка оказалась под угрозой окружения - Bild

Киев • УНН

 • 7892877 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Согласно выводам немецкого военного эксперта издания Bild Юлиана Рёпке, Авдеевка оказалась под угрозой окружения. Якобы российские войска продвинулись, а ширина коридора снабжения ВСУ сузилась. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Авдеевка оказалась под угрозой окружения - Bild

Детали

В публикации Юлиана Рёпке в Bild сообщается, что украинцы смогли отбить прямые атаки сс рф на Авдеевку, но теперь бывший город находится под угрозой окружения.

В своем материале Рёпке ссылается также на сообщение украинского журналиста Юрия Бутусова, который имеет хорошие связи в армейских кругах.

Цитата

"25 октября российские части продвинулись к железнодорожной линии к северу от города и заняли полосу шириной в один километр. Сейчас у Украины есть только одна линия снабжения города. Ширина последнего коридора снабжения уменьшилась с девяти до семи километров по мере того, как россияне продвигались вперед. Этот коридор необходим для выживания, чтобы доставлять все важные товары солдатам в городе", - пишет Bild.

Добавим

Как и в случае с Бахмутом, обращает внимание немецкий военный эксперт, россия пытается окружить украинские вооруженные силы в Авдеевке. За это кремль тоже платит высокую цену кровью, говорится в материале немецкого таблоида.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал о неудачных попытках российских войск окружить Авдеевку.

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