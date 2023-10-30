Враг готовит новую волну наступления на Авдеевку, перегруппировывается, перебрасывает туда технику и личный состав - Барабаш
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Под Авдеевкой замечают подготовку оккупантов к очередному усилению попыток окружить город. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.
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«Сейчас в основном оккупанты проводят активности своей пехотой, идет определенная перегруппировка с их стороны. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна. Это видно, потому что они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав с других направлений», - сказал он.
Детали
В эфире единого телемарафона он также рассказал, что враг не бросает попыток окружить город, а на севере от города идут бои с применением стрелкового оружия. Сам город почти круглосуточно обстреливают из различных артиллерийских систем и минометов. За прошедшие сутки было 8 авиаударов по общине.
Эвакуация
По словам главы городской военной администрации, сообщений о пострадавших или погибших за минувшие сутки не поступало. По состоянию на 30 октября в городе остается 1589 человек. Добровольная эвакуация из города продолжается небольшими темпами, решение о принудительной эвакуации взрослого населения не принималось.
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